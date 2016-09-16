女駕駛闖紅燈撞到祖孫 孫死亡後阿公也不治

2016-09-16 15:31

〔記者黃捷／新北報導〕江姓爺孫倆今早騎機車前往阿公的菜園，不到10分鐘的路程，卻遭闖紅燈的程姓女駕駛攔腰撞上，孫子當場失去生命跡象，送醫不治，阿公命危急救，但回天乏術，下午1時許也宣告不治。

稍早祖孫倆遭另輛銀色小轎車攔腰撞上，連人帶車滑進路邊護欄，倒地重傷，17歲孫子傷重不治，阿公送醫急救，但情況也不樂觀。

警方初步調查，阿公當時在忠愛街口停等紅燈，準備左轉淡金路往三芝方向，綠燈起步後，直行淡金路往台北方向的小轎車疑因闖紅燈未減速，直接撞飛阿公機車4公尺。