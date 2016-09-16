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骨董店主持鐵腳架打死合夥人 判徒刑6年

2016-09-16  15:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕發生在今年4月間，彰化縣溪湖鎮彰水路古物店命案，嫌犯劉明生（41歲）與尹明翔（53歲）因租金計算方式發生糾紛，劉為教訓尹男，對他拳打腳踢，還全程錄影，沒想到失手將他打死，錄影畫面成為鐵證，該案彰化地院審理終結，劉男被判有期徒刑6年。

判決書指出，劉男在103年間在案發現址，租店經營二手古物店，隔年其友人尹男分租部分空間，存放其二手古物。

判決書說，今年4月14日兩人為了租金計算問題起了口角，劉男認為尹男故竟坑他租金，還懷疑他破壞其貨車，害他修理花了10多萬元，因此心生不滿毆打對方。

劉男行兇時還逼尹男簽下本票或讓渡書，當作車損及營業損失和精神損失賠償，劉男還用咖啡機、鐵製置物架丟擲重擊尹男頭部、胸部、背部，尹男簽完讓渡書後隨即暈倒，劉男這才發現情況不對，自行急救無效後打119求救。尹男送醫後因頭、胸部受傷嚴重，導致多重傷害休克，到院前已死亡。

整個毆打過程，劉男用手機拍攝下來。劉男供稱，尹男誣賴他才讓他抓狂，但他並沒有想要打死尹男的意思，否則幹嘛還留影存證。

法官認為，被告與死者發生糾紛，不思正當理性的途徑解決，只因一言不合，憤怒難忍，就出手攻擊對方，強要對方簽讓渡書，造成對方喪命，如此以自己利益為先，不尊重他人性命，判處6年有期徒刑。

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  • 劉男犯案用的鐵腳架。（資料照，記者陳冠備攝）

    劉男犯案用的鐵腳架。（資料照，記者陳冠備攝）

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