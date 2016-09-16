中秋節月圓前警尋重度失智失蹤婦女 助團圓

2016-09-16 15:03

〔記者邱俊福／台北報導〕1名失智的63歲李姓老婦人，昨天中秋夜在北市敦化南路迷途，北市警大安分局臥龍街派出所警員發現後，馬上透過人臉辨識系統，幫忙協助尋得家人，讓心急如焚的家人，及時接返，能一起團圓歡度中秋佳節。

警方說，臥龍街派出所警員張吉宏、陳彥弘，昨晚執行機動酒測巡邏勤務時，在敦化南路2段238號前發現有疑似迷途老人在路中間，遂上前了解，經初步溝通後，該名老人有失智情形，無法正常說話，也無法用紙筆溝通，身上更無零錢及任何身分證明文件，無法知悉其住址及家中電話。

因該老人僅講出其姓名，經使用人臉辨識系統得知其正確年籍後，再進入失蹤人口查尋系統查詢，警方得知其家屬已於當日向松山分局三民派出所報請協尋，並表示被協尋人有重度精神障礙，經以電話連繫後其家屬趕抵接返，也對警方表達萬分感謝。