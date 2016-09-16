公車司機火攻分手女友 判4年2月定讞
2016-09-16 15:35
〔記者張文川／台北報導〕新北市26歲公車司機許嘉展，不滿17歲許姓女友提分手，去年9月以保特瓶裝汽油，到女友家公寓一樓樓梯間縱火燒機車，隔天又帶汽油彈到女友的學校，揚言同歸於盡，教官將他擋在校園外，許某竟隔牆將2顆汽油彈引燃後，丟進校內草坪與車棚，幸無人傷亡；最高法院依縱火未遂、恐嚇公眾罪，判許男4年2月有期徒刑，全案定讞。
判決指出，許男去年9月18日到女友住處，因久等不到她現身，竟把汽油淋在一樓樓梯間內的機車、腳踏車，和堆積的木材、尼龍袋，再以打火機點燃，隨即騎機車逃離現場，消防隊獲報後趕抵灌救，及時控制火勢，但車輛、電表、電燈、抽水馬達與管線全毀，玻璃破裂，牆壁燻黑。
隔天上午許男又帶著以牛奶罐、酒瓶製成的土造汽油彈2枚，至女友就讀的土城區某高職，駐校女教官發現他形跡可疑，攔阻他進入校內，許男就在校外沿牆而行，教官一路尾隨查看，許男憤而將一枚汽油彈點燃後，擲入校內機車棚的車道上，又往前走點燃另一枚汽油彈，丟在教學大樓的草坪上，校內師生趕緊用滅火器撲滅火勢。5分鐘後警方抵達現場，逮捕正要逃逸的許男。
許男辯稱，自己躁鬱症發作，加上有工作、買房買車、娶妻生子等多重壓力無法宣洩，和與小女友分手無關，先推說是煙蒂不慎引燃起火，後又改口說是他的手被燙到，才慌張丟棄汽油彈，不是蓄意縱火。
新北地院一審判處許男5年10月，高院二審改判4年2月，許男上訴，最高法院認定，許男未完全認罪，犯案時有意識清楚，有行為辨識能力，只因感情細故即縱火恐嚇公眾，考量他已賠償公寓受災戶取得原諒，高職校方也表示原諒不再追究，認定二審量刑適當，駁回上訴確定。
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