嘉市中秋夜不平靜 飆車族炸傷2民眾

2016-09-16 15:07

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕中秋夜嘉市街頭出現飆車族車隊流竄，沿途施放煙火，不僅深夜擾民，還造成2位無辜民眾在婚紗店門口烤肉時，遭煙火爆裂波及炸傷；警方表示，飆車族行為已涉及公共危險、傷害罪，經調閱路口監視器後，已鎖定一輛白色自小客車涉案，正找尋車主到案說明。

2名傷者分別是施姓女子（43歲）左腳挫傷流血，以及王姓男子（29歲）雙手雙腳多處燒燙傷，湖內消防分隊獲報後，派出救護車將他們送往中榮嘉義分院就醫。

警方調查，新民路與興業西路口一家婚紗店，中秋夜在店門口烤肉，現場約20多人，今天凌晨零時左右，10多輛自小客車集結的飆車族車隊呼嘯而過，經過此路口時，其中一輛白色自小客從車內向外丟擲煙火，煙火爆裂造成施女、王男受傷。

針對飆車族囂張地在街上亂射煙火，嘉市警局、消防局、環保局以及監理單位雖組成聯合小組嚇阻並進行蒐證，但為怕追逐波及無辜民眾，不採取正面硬碰硬，在街頭上演你追我跑，引來民眾痛罵「公權力不彰！」