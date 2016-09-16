賭博電玩場所大掃盪 彰警查獲機台兩年之最
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣警察局在昨晚中秋夜，展開電玩賭博場所大掃蕩計畫，果真在員林市鬧區南昌街綜合大樓內，查獲2家電子遊戲場，涉嫌賭博罪及違反電子遊戲場管理條例，查扣賭資23萬3297元及賭博電玩機台等證物，這是縣內近2年來查獲機檯與賭資最多的一次。
由於中秋節連假，電玩賭博場所生意旺，業者邊「夯肉」（烤肉台語）慶祝節慶一邊把風。參與這項電玩賭博場所掃蕩計畫的，包含彰化、員林、田中分局及縣警察保安隊等30多名警力，在員林市南昌街綜合大樓內，查獲「2005電子遊戲場」及「快樂頌電子遊戲場」2家電子遊戲場，涉嫌賭博罪及違反電子遊戲場管理條例。
警方查緝時，負責人與員工正在店門口「夯肉」過節，卻不知，幹員早已埋伏多時，見賭客與店員兌換現金，以迅雷不及掩耳的速度，當場人贓俱獲，讓瀰漫香噴噴烤肉香味道的「烤場」瞬間冷卻。
彰化警方指出，前述這2家電子遊戲場為員林市區大型電子遊戲場，擺設包括「百家樂」、「輪盤」、「跑馬」等大型機檯，風聞一夜輸贏百萬，賭金嚇人。
警方表示，今年3月初，他們接獲線報，歷經半年多的探訪、佈線、埋伏，得知前述2家電子遊戲場涉嫌以擁有合法執照為掩護，在店內擺放賭博電玩，供顧客賭博與換取現金，並採「會員制」及「密室交易」方式，前往該店消費的顧客必須先加入會員，贏得賭金後可換取積分卡，欲兌換現金時，須進入店內的特別房或指定的位置交易，只有熟客或懂得門路的人，才知道要到哪裡兌換現金，以此規避警方查緝。
只是，百密仍有一疏，彰化警方暗中佈線查察，還是直搗店家破獲賭場，負責人、員工及多名賭客均坦承兌換現金賭博犯行不諱，現場共計查扣賭博電玩機檯63檯、賭資新台幣23萬3,297元及積分卡、代幣、賭資流量紀錄帳冊等證物一批，還有業者試圖規避警方查緝所設置的監視器主機，全案經警訊後，涉嫌賭博罪違反電子遊戲場管理條例案移送彰化地檢署偵辦，並將移請縣府撤銷電子遊藝場的營業許可。
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