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高雄林園貨櫃車翻倒 70歲騎士傷

2016-09-16  14:50

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄林園區沿海路二段近麥當勞處，今天上午11點4分許有一輛貨櫃曳引車翻倒於路中，搭載貨櫃向右翻倒，壓倒慢車道1名70歲男騎士，送醫救治後並無生命危險。

警消表示，騎士左腳踝骨骨折，事發時被貨櫃翻覆巨響嚇到，根本不知道發生什麼事，駕駛供稱貨櫃可能沒附掛好。

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  • 高雄林園貨櫃車翻倒，壓傷路旁70歲騎士。（記者黃旭磊翻攝）

    高雄林園貨櫃車翻倒，壓傷路旁70歲騎士。（記者黃旭磊翻攝）

  • 消防員到場救護。（記者黃旭磊翻攝）

    消防員到場救護。（記者黃旭磊翻攝）

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