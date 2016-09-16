高雄林園貨櫃車翻倒 70歲騎士傷

2016-09-16 14:50

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄林園區沿海路二段近麥當勞處，今天上午11點4分許有一輛貨櫃曳引車翻倒於路中，搭載貨櫃向右翻倒，壓倒慢車道1名70歲男騎士，送醫救治後並無生命危險。

警消表示，騎士左腳踝骨骨折，事發時被貨櫃翻覆巨響嚇到，根本不知道發生什麼事，駕駛供稱貨櫃可能沒附掛好。