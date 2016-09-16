遶境遭按喇叭 陣頭少年圍車怒拍叫囂

不滿遭按喇叭，陣頭少年圍車叫囂，甚至還踏上車頭，行徑囂張。（圖擷自爆料公社）

2016-09-16 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕廟會出巡可以無視交通號誌？今（16日）接近中午時候，某廟會隊伍行經西門路與郡緯街口時，無視紅燈號誌，造成交通堵塞，有汽車對其按喇叭，竟遭廟會陣頭少年圍車叫囂，不但怒拍汽車，還直接踏上車頭，行徑囂張。

網友在臉書粉絲團「爆料公社」貼出一段影片，說明今天早上11點多，台南市有廟會隊伍從郡緯街出來，但是並沒有做交通管制，當西門路綠燈亮時，廟會隊伍仍大搖大擺前進，西門路上一台汽車對其按喇叭，不料竟遭陣頭少年團團包圍車子，不但怒拍車子嗆聲，甚至還直接爬上車頭踐踏，才肯罷休繼續前進，行徑囂張，網友指出這些圍車少年應該是請來扛轎的人員。

有在場網友表示，當時交通大亂，廟會的人沒在管紅綠燈，自顧自地走；當影片一po網，網友紛紛痛批這種行為：「8+9不意外」、「所以這就是為什麼很多人對廟會陣頭印象很差」、「完全污衊了廟會的意義！實在很不應該」、「其實也是有規規矩矩的廟會，每次要出巡一次都是要規劃很久的，但是就是有這些害群之馬」。

相關影音（取自爆料公社）