| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬勒卡風狂 東部達停班課標準 北北基快達標
 首頁 > 社會

遶境遭按喇叭 陣頭少年圍車怒拍叫囂

不滿遭按喇叭，陣頭少年圍車叫囂，甚至還踏上車頭，行徑囂張。（圖擷自爆料公社）

2016-09-16  14:56

〔即時新聞／綜合報導〕廟會出巡可以無視交通號誌？今（16日）接近中午時候，某廟會隊伍行經西門路與郡緯街口時，無視紅燈號誌，造成交通堵塞，有汽車對其按喇叭，竟遭廟會陣頭少年圍車叫囂，不但怒拍汽車，還直接踏上車頭，行徑囂張。

網友在臉書粉絲團「爆料公社」貼出一段影片，說明今天早上11點多，台南市有廟會隊伍從郡緯街出來，但是並沒有做交通管制，當西門路綠燈亮時，廟會隊伍仍大搖大擺前進，西門路上一台汽車對其按喇叭，不料竟遭陣頭少年團團包圍車子，不但怒拍車子嗆聲，甚至還直接爬上車頭踐踏，才肯罷休繼續前進，行徑囂張，網友指出這些圍車少年應該是請來扛轎的人員。

有在場網友表示，當時交通大亂，廟會的人沒在管紅綠燈，自顧自地走；當影片一po網，網友紛紛痛批這種行為：「8+9不意外」、「所以這就是為什麼很多人對廟會陣頭印象很差」、「完全污衊了廟會的意義！實在很不應該」、「其實也是有規規矩矩的廟會，每次要出巡一次都是要規劃很久的，但是就是有這些害群之馬」。

相關影音（取自爆料公社）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 爆料公社 遶境 遶境活動 陣頭
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：遶境遭按喇叭 陣頭少年圍車怒拍叫囂


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.