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車手代號「野豬騎士」 違停拉K當街栽了

2016-09-16  15:00

〔記者許國楨／台中報導〕曹姓男子被詐團吸收當車手，以熱門手遊「野豬騎士」為代號，一個多月來開著賓士車四處提領贓款，因僥倖平安無事而失去戒心，進而兼營人頭易付卡轉售營利，本月10日因違停又在車內拉K遇警攔查，當街被起出50張銀聯卡及易付卡就逮，讓員警忍不住揶揄，「野豬騎士栽了。」

台中市警局保安警察大隊特勤中隊當晚10點多，巡經北區瀋陽路二段，見一部白色賓士車違規占用車道，上前取締時，發現25歲的曹姓駕駛神色異常慌張，且車窗一搖下，即飄散出陣陣濃臭K味，立即要求曹男下車受檢。

警方隨後在車內左後方乘客座上，發現一包黃色宅急便包裹，曹男表示是要拿到超商郵寄的物品，但警方詢問該包裹內容物時，曹男卻支支吾吾說不出個所以然，警方直覺有異，憑觸感研判疑似大量卡片，經打開果見32張銀聯卡1疊。

警方隨後又在曹男隨身包包、車內中央扶手處，發現人頭易付卡18張、現金9萬8仟元、解碼器、存摺、K盤等贓證物，因此將他帶回偵辦，曹男警訊中供稱，因缺錢自8月初被吸收當車手，並以時下熱門手遊「野豬騎士」為代號，負責將提領到的贓款轉交詐欺集團，每次有1500元酬勞，至今共獲利約2萬元。

另他也購買人頭易付卡轉售營利賺取價差，因為一個多月來都沒曝光導致失去戒心，加上拉K後恍神，壓根忘了上游曾交代千萬不要違停的警告，才會當街栽了跟頭﹔警方訊後將全案依詐欺等罪嫌送辦。

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  • 詐騙集團車手曹男當街被警方查獲，車內起出裝有銀聯卡的黃色宅急便包裹。（記者許國楨翻攝）

    詐騙集團車手曹男當街被警方查獲，車內起出裝有銀聯卡的黃色宅急便包裹。（記者許國楨翻攝）

  • 曹男開賓士車四處提領贓款。（記者許國楨翻攝）

    曹男開賓士車四處提領贓款。（記者許國楨翻攝）

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