雙載機車摔落2公尺深水溝 1重傷1命危

2016-09-16 14:34

〔記者黃捷／新北報導〕新北市消防局今天中午12時38分獲報，五股區民義路二段93號之5有一輛機車摔落2米深的深水溝，立刻派員趕往現場，抵達時發現有年約70歲的1男1女倒在深溝，隨即展開救援。

消防表示，男子頭部撕裂傷，救起時已無呼吸心跳，被送往衛福部台北醫院急救，女子手部骨折，意識清楚，被送往林口長庚醫院，但事發經過仍待警方釐清。