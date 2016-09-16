雙載機車摔落2公尺深水溝 1重傷1命危
2016-09-16 14:34
〔記者黃捷／新北報導〕新北市消防局今天中午12時38分獲報，五股區民義路二段93號之5有一輛機車摔落2米深的深水溝，立刻派員趕往現場，抵達時發現有年約70歲的1男1女倒在深溝，隨即展開救援。
消防表示，男子頭部撕裂傷，救起時已無呼吸心跳，被送往衛福部台北醫院急救，女子手部骨折，意識清楚，被送往林口長庚醫院，但事發經過仍待警方釐清。
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