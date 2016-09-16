| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
西半部11縣市大雨特報 馬勒卡有增強趨勢 中颱馬勒卡增強！北北基納入陸警範圍
 首頁 > 社會

通緝犯秋節返家探親 巡警認出逮捕

2016-09-16  14:01

〔記者李容萍／桃園報導〕家住桃園市大溪區的35歲張姓男子，因案被發布通緝，長期避居在外，昨天晚上他趁著中秋夜，駕車返回老家，探視父母及女兒，吃完團圓飯後短暫停留即離開。途經復興路時，三層派出所巡邏員警發覺眼熟可疑，攔下盤查，張男本企圖以假身分矇騙，見遭員警當場識破，隨即踩足油門加速逃逸，但2分鐘後就被線上警網圍捕到案。

警方調查，張男因涉及多起毒品、竊盜及槍砲案件，分別遭桃園、台北地檢署，發布竊盜、毒品及槍砲等3案通緝。為逃逸警方查緝，居無定所，離家已超過2年時間，僅在逢年過節才會短暫返家，探視父母及年幼的女兒，以解思親之情。

只是冤家路窄，擔任他老家警勤區工作的警員陳敬仁，中秋夜巡邏時，認出他就是轄區逃亡多時的通緝犯，機警盤查當場查獲，也結束了張男的逃亡生涯；張男被帶回派出所時，他的母親聞訊趕來，母子倆中秋夜裡在派出所內淚眼相對，員警看了直搖頭，也規勸他勇於面對司法、出獄後改過向善。

廣告
  • 冤家路窄！張姓通緝犯秋節返家探親，遭巡警「鷹眼」認出逮捕。（記者李容萍翻攝）

    冤家路窄！張姓通緝犯秋節返家探親，遭巡警「鷹眼」認出逮捕。（記者李容萍翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中秋 團圓 通緝犯
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：通緝犯秋節返家探親 巡警認出逮捕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.