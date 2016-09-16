通緝犯秋節返家探親 巡警認出逮捕

2016-09-16 14:01

〔記者李容萍／桃園報導〕家住桃園市大溪區的35歲張姓男子，因案被發布通緝，長期避居在外，昨天晚上他趁著中秋夜，駕車返回老家，探視父母及女兒，吃完團圓飯後短暫停留即離開。途經復興路時，三層派出所巡邏員警發覺眼熟可疑，攔下盤查，張男本企圖以假身分矇騙，見遭員警當場識破，隨即踩足油門加速逃逸，但2分鐘後就被線上警網圍捕到案。

警方調查，張男因涉及多起毒品、竊盜及槍砲案件，分別遭桃園、台北地檢署，發布竊盜、毒品及槍砲等3案通緝。為逃逸警方查緝，居無定所，離家已超過2年時間，僅在逢年過節才會短暫返家，探視父母及年幼的女兒，以解思親之情。

只是冤家路窄，擔任他老家警勤區工作的警員陳敬仁，中秋夜巡邏時，認出他就是轄區逃亡多時的通緝犯，機警盤查當場查獲，也結束了張男的逃亡生涯；張男被帶回派出所時，他的母親聞訊趕來，母子倆中秋夜裡在派出所內淚眼相對，員警看了直搖頭，也規勸他勇於面對司法、出獄後改過向善。