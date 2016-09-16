就是要幫民眾找回失車 熱血巡佐這麼做

2016-09-16 13:49

〔記者許國楨／台中報導〕張姓市民因機車鑰匙忘了拔下遭竊，台中市第一分局繼中派出所巡佐邱景明獲報後，逐一過濾路口監視器，鎖定是已入監服刑的詹姓慣竊所為，未料詹嫌借訊時卻表示，車輛丟在深山中且已忘記確切地點，惟邱員不氣餒，利用勤餘時兼，騎機車往南投地區搜尋，騎了近百公里後，終於在國姓山區發現贓車，拖回發還給失主，熱血精神令人稱許。

警方調查，55歲詹嫌平時混跡東區跳蚤市場及火車站一帶，伺機犯案，今年7月間張姓市民將機車停放在火車站附近人行道後，隨即搭車北上，卻因機車鑰匙忘了拔取，被詹嫌盯上騎走，張男隔日回來後，發現機車不翼而飛，即向第一分局繼中派出所報案協尋。

巡佐邱景明獲報過濾路口監視器，懷疑是列管的詹姓慣竊所為，並查出詹嫌已因涉及其他竊案被逮入監。詹嫌供稱，當天偷了這部機車後，即騎往南投埔里尋友，為了避免遭到查緝，刻意選擇山區小路繞行，未料騎到國姓鄉山區某雜貨店旁小路時，一時恍神摔車，醒來就已經在醫院，所以不知道摔車地點。

邱員一度質疑詹嫌為了規避刑責，隨口編故事，但為了尋回贓車，還是決定姑且一試，利用勤餘騎車往南投地區搜尋，就這樣一路半信半疑依詹嫌陳述的片段資訊拼湊，騎了近百公里找了將近10小時，6日終於在國姓山區一處檳榔園的坡坎處發現贓車，也順利拖回發還失主。

儘管機車因為摔落山坡造成多處損壞，但張姓車主仍非常感謝邱員鍥而不捨、跋山涉水尋回愛車；邱員則表示，將心比心誰都不想車子被偷，警察能做的就是靠著偵辦技巧，揪出竊賊並物歸為主，也提醒民眾不要再把鑰匙遺忘在車上，以免引來歹徒覬覦，造成損失。