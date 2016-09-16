女駕駛為省計程車費 硬跳上拖吊中車輛
2016-09-16 13:15
〔記者陳薏云／新北報導〕「真是三寶！」為省計程車錢，險被妨礙公務帶回，新店區一名57歲李姓女子，昨日上午9時許出門準備上班，看見自己停在中正路329巷口的愛車已被拖走，立刻緊追並跳上駕駛座，直呼「不要拖，我坐計程車划不來！」，直到警方告知若不配合將依妨礙公務逮捕，李女才善罷甘休。此一鬧，也讓該巷口堵塞，網友PO網直呼「真是三寶！」
新店警分局交通分隊表示，昨於新店區中正路329巷口時發現一部小客車停放在紅線路段，因此逕予施吊，不料輔助輪都裝好，拖吊車也發動了，李女車輛已被脫離原停放位置1公尺距離時，李女突然從後面追上，並擅自將車門打開坐入車內，由於車輛已經拖離原停放位置，照規定拖吊作業已完成。必須至拖吊場領車，李女與警方爭執，表示自己趕上班，「搭計程車划不來」，最後警方告知李女，恐觸犯妨礙公務罪嫌，李女才罷休看著愛車被拖走。
新店警分局交通分隊副分隊長陳建平表示，若拖吊程序未完成，如還在裝設輔助輪就車主趕抵，便會依法開紅單告發，但若車輛已經脫離原停放位置，就算是完成拖吊程序，必須自行前往拖吊場領車繳罰款。
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