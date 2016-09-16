| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
西半部11縣市大雨特報 馬勒卡有增強趨勢 中颱馬勒卡增強！北北基納入陸警範圍
 首頁 > 社會

女駕駛為省計程車費 硬跳上拖吊中車輛

2016-09-16  13:15

〔記者陳薏云／新北報導〕「真是三寶！」為省計程車錢，險被妨礙公務帶回，新店區一名57歲李姓女子，昨日上午9時許出門準備上班，看見自己停在中正路329巷口的愛車已被拖走，立刻緊追並跳上駕駛座，直呼「不要拖，我坐計程車划不來！」，直到警方告知若不配合將依妨礙公務逮捕，李女才善罷甘休。此一鬧，也讓該巷口堵塞，網友PO網直呼「真是三寶！」

新店警分局交通分隊表示，昨於新店區中正路329巷口時發現一部小客車停放在紅線路段，因此逕予施吊，不料輔助輪都裝好，拖吊車也發動了，李女車輛已被脫離原停放位置1公尺距離時，李女突然從後面追上，並擅自將車門打開坐入車內，由於車輛已經拖離原停放位置，照規定拖吊作業已完成。必須至拖吊場領車，李女與警方爭執，表示自己趕上班，「搭計程車划不來」，最後警方告知李女，恐觸犯妨礙公務罪嫌，李女才罷休看著愛車被拖走。

新店警分局交通分隊副分隊長陳建平表示，若拖吊程序未完成，如還在裝設輔助輪就車主趕抵，便會依法開紅單告發，但若車輛已經脫離原停放位置，就算是完成拖吊程序，必須自行前往拖吊場領車繳罰款。

相關影音

廣告
  • 李女（左紅衣者）發現車被拖走，急忙跳上車想要阻止。（記者陳薏云翻攝）

    李女（左紅衣者）發現車被拖走，急忙跳上車想要阻止。（記者陳薏云翻攝）

  • 李女（左紅衣者）發現車被拖走，急忙跳上車想要阻止。（記者陳薏云翻攝）

    李女（左紅衣者）發現車被拖走，急忙跳上車想要阻止。（記者陳薏云翻攝）

  • 李女攔車行徑被網友PO網，網友痛批「三寶」。（記者陳薏云翻攝）

    李女攔車行徑被網友PO網，網友痛批「三寶」。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拖吊 拖吊場 違停拖吊
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：女駕駛為省計程車費 硬跳上拖吊中車輛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.