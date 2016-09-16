中秋夜酒意濃 20人看不爽打起來啦！
2016-09-16 12:14
〔記者陳薏云／新北報導〕昨晚中秋夜，不少親友聚集烤肉，溫馨感人的氣氛卻因酒後鬥毆破局，永和區永貞路一間熱炒店，今凌晨兩派人馬各自飲酒作樂，過程中因講話大聲，互看不順眼，接著20多人開始互毆，警方到場後將黃姓男子等人依社會秩序維護法移送偵辦。
20人互毆景象嚇壞民眾，立刻拿起手機錄下，並上傳到臉書「我是永和人」，附近住戶也立刻報警，永和警分局啟動快打機制，出動20名警力前往處理，互毆男子看到警方來仍繼續互嗆，所幸現場無人員受傷，依社會秩序維護法移情偵辦中。
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