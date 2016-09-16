祖孫騎機車遭女駕駛攔腰撞 孫子身亡阿公命危

2016-09-16 11:56

［記者黃捷／新北報導］65歲江姓阿公今晨8時許騎機車載著孫子前往新北市淡水區淡金路上的菜園，行經淡金路、忠愛街口時，突遭另輛銀色小轎車攔腰撞上，祖孫倆連人帶車滑進路邊護欄，倒地重傷，17歲孫子傷重不治，阿公目前仍在急救，但情況也不樂觀。

警方初步調查，阿公當時在忠愛街口停等紅燈，準備左轉淡金路往三芝方向，綠燈起步後，直行淡金路往台北方向的小轎車疑因闖紅燈未減速，直接撞飛阿公機車4公尺。

警方表示，程姓小轎車女駕駛（22歲）酒測值為0，兩肇車輛已移置拖吊場停放，目前正調閱民眾行車紀錄器，釐清車禍發生經過。（12時33分更新）