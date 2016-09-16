烤肉烤到打架 3男警局過中秋

2016-09-16 11:26

［記者黃捷／新北報導］新北市三重區一對李姓兄弟，今天凌晨與一群朋友在重安街上烤肉，兄弟倆閒談兼聊到網路遊戲時，彼此的看法有所出入，竟因此起了口角，進而發生拉扯，另名李姓友人也加入戰局，與弟弟嗆聲拉扯，其他朋友趕緊圍上勸架，附近被吵醒的住戶以為有人打群架，嚇得報警處理。

警方獲報出動快打部隊趕抵現場，但李姓友人、李姓兄弟倆情緒仍然非常激動，當著員警面前持續叫囂、互毆，警方不得已只好將3人帶回派出所內留置，全案詢後依違反社會秩序維護法移送簡易庭審理。

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