登甘薯峰遇颱風急撤失聯 兩登山客獲救
2016-09-16 10:36
執行救援任務的空勤總隊第二大隊黑鷹直升機（NA-701），準備降落在東勢河濱公園。（記者李忠憲翻攝）
〔記者李忠憲／台中報導〕台中市消防局前天（14日）下午2時許接獲男子郭威宏報案表示，他與友人邱慶龍、李宗勇3人進行北二段5天登山行程，由於13日颱風莫蘭蒂來襲，山上突然風雨增大，3人決定先行撤下，因他腳程較快，而邱、李2人是登山老手，3人在甘薯峰與甘薯南峰間分開走，並相約在和平區耳無溪營地碰頭。結果，他下午4時半就抵達，等到晚上10點仍不見2人蹤影。他擔心他們發生狀況，先營地紮營，14日上午7時下山，走到台七甲線宜蘭支線9K處開車，5K處撥電話報案，請求救援。
消防局獲報立刻在下午4時派梨山分隊4人上山，由小隊長姚泳和帶隊，結果在5時左右在清泉橋往內0.1K處看到報案的郭男，但因為現場坍塌且落石不斷，無法與他接觸。道路經連夜搶通後，搜救人員與郭男先夜宿環清宮，隔日早上5時半開始進行搜救。
搜救人員在8時半左右清除倒榻路樹，繼續前進，順利在下午4時許在耳無溪看見李宗勇、邱慶龍兩人在對岸，身體狀況良好，但寬約60公尺的河道溪水暴漲，無法通行。搜救人原先在現場紮營，並向空勤總隊第二大隊申請直升機吊掛救援。
負責救援的黑鷹直升機（NＡ-701）今天早上約7時從清泉崗基地起飛，7時24分抵達現場上空，並在8時5分順利將受困2人送到東勢河濱公園平安降落。2名人員均未受傷，拒絕送醫，先行送往消防局第二大隊休息，並通報員警協助處理。
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