| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

真衰！ 受困電梯男帶玩具槍被送辦

2016-09-16  09:54

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市瑞芳區一名蔡姓男子，8月中旬某日凌晨酒後被困電梯中，警方趕往現場協助時，卻發現電梯內有一把玩具槍，認為他無正當理由，攜帶類似真槍的玩具槍，有危害安全之虞，依違反社會秩序維護法將他移送法辦。基隆地方法院法官認定，蔡男受困於密閉狹窄空間內，酒後思慮欠周，才會拿手槍把玩，難認定有危害安全之虞，裁定免罰。

警方指出，蔡男攜帶槍枝外出購物，返家時受困電梯內，卻將類似真槍的玩具槍拿出把玩，等救難人員及警員進入時，發現地上放了一把槍，詢問之後，蔡男坦承持有槍枝，依法將他送辦。

法官則認為，蔡男雖將槍枝帶出，但在購物的過程中並未把玩，而是因為受困電梯無聊時才掏槍，難認有妨害公共秩序、社會安寧意圖。

廣告
  • 瑞芳一名男子受困電梯中太無聊，拿出身上的玩具槍把玩，獲救後卻因這把槍遭警方送辦，倒楣事真是接二連三。（資料照，記者周敏鴻翻攝）

    瑞芳一名男子受困電梯中太無聊，拿出身上的玩具槍把玩，獲救後卻因這把槍遭警方送辦，倒楣事真是接二連三。（資料照，記者周敏鴻翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 受困電梯 槍械 玩具槍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：真衰！ 受困電梯男帶玩具槍被送辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.