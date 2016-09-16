真衰！ 受困電梯男帶玩具槍被送辦
2016-09-16 09:54
〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市瑞芳區一名蔡姓男子，8月中旬某日凌晨酒後被困電梯中，警方趕往現場協助時，卻發現電梯內有一把玩具槍，認為他無正當理由，攜帶類似真槍的玩具槍，有危害安全之虞，依違反社會秩序維護法將他移送法辦。基隆地方法院法官認定，蔡男受困於密閉狹窄空間內，酒後思慮欠周，才會拿手槍把玩，難認定有危害安全之虞，裁定免罰。
警方指出，蔡男攜帶槍枝外出購物，返家時受困電梯內，卻將類似真槍的玩具槍拿出把玩，等救難人員及警員進入時，發現地上放了一把槍，詢問之後，蔡男坦承持有槍枝，依法將他送辦。
法官則認為，蔡男雖將槍枝帶出，但在購物的過程中並未把玩，而是因為受困電梯無聊時才掏槍，難認有妨害公共秩序、社會安寧意圖。
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