國3銅鑼北上路段深夜車禍 2車追撞4人傷

2016-09-16 07:03

〔記者許展溢／苗栗報導〕今日凌晨1點10分左右，國道3號北上139.6公里處靠銅鑼路段，發生一輛黑色自小客車與一輛白色自小客車追撞意外事故，兩輛車頭嚴重毀損，警消接獲通報立即出動前往救援，並將4名傷患緊急救出，送往苗栗大千醫院，目前均有意識，這起追撞發生原因為何，警方正在進一步調查釐清。