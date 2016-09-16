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國3銅鑼北上路段深夜車禍 2車追撞4人傷

2016-09-16  07:03

〔記者許展溢／苗栗報導〕今日凌晨1點10分左右，國道3號北上139.6公里處靠銅鑼路段，發生一輛黑色自小客車與一輛白色自小客車追撞意外事故，兩輛車頭嚴重毀損，警消接獲通報立即出動前往救援，並將4名傷患緊急救出，送往苗栗大千醫院，目前均有意識，這起追撞發生原因為何，警方正在進一步調查釐清。

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  • 黑色自小客車車頭同樣毀損嚴重。（記者許展溢翻攝）

    黑色自小客車車頭同樣毀損嚴重。（記者許展溢翻攝）

  • 白色自小客車車頭嚴重損毀。（記者許展溢翻攝）

    白色自小客車車頭嚴重損毀。（記者許展溢翻攝）

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