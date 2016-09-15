打別人小孩一巴掌 引爆二大人口角互毆

2016-09-15 23:23

〔記者陳恩惠／台北報導〕「你為什麼打小孩！」王姓男子今天下午搭乘捷運時，突然打了1名小六男童一巴掌，男童的郭姓舅舅見狀，氣沖沖上前質問，雙方因此發生口角，進而互毆，在車廂內引起騷動，士林警分局文林派出所員警據報趕往，將兩人帶回警所，雙方互控傷害，經向士林地檢署檢察官請示，警訊後將王、郭兩人依傷害罪函送法辦。

士林分局今天下午4時13分接獲110通報，劍潭捷運站有旅客打架，趕往處理，警方說，帶著一身酒味的53歲王姓男子，由北投方向搭乘淡水信義線，在列車行經士林站時，疑因不滿坐在眼前的曾姓小六男童吵鬧，憤而動手打曾童一巴掌，當場造成曾童左臉頰紅腫。

男童的36歲郭姓舅舅見狀，立刻上前阻止王姓男子，並出言指責王男的行為，王男惱羞成怒竟又出手拳毆郭男，郭男本能反擊，雙雙因此互毆，有旅客按下緊急通話鈴告知，司機員發現後，通報北捷行控中心報警，並在劍潭站將雙方請下車，交由警方處理；由於男童與舅舅臉部皆有明顯紅腫，郭姓男子除了臉頰紅腫外，頸部也有擦傷，甥舅倆到醫院驗傷後，一同前往士林警分局文林派出所報案，王姓男子則聲稱「頭暈」也堅持對郭男提告。

帶著酒意的王男警訊時供稱，他當時自北投飲宴後要搭捷運返回北市林森北路的住處，途中，發現這個小孩好吵，於是出手是幫忙教訓，他也指控，被郭男打得頭暈，也要提告傷害。

郭男則說，他和姐姐今天帶著男童到北投公園朝聖，下午搭捷運要到圓山站和男童的父親碰面，乘車的過程中，男童只是低頭玩手機，並沒有大聲吵鬧，不清楚王男為什麼會突然出手打小孩。

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