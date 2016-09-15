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講完電話往海裡跳 女獲救稱下海撿手機

2016-09-15  22:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日晚間9點25分接獲民眾報案指出，一名女子從海洋廣場掉入海中，立刻派人救援。消防隊員將女子救起送醫幸無大礙，詢問其跳海原因，該名女子表示是手機掉到海裡要下去撿。警方追查發現，女子有多次輕生紀錄，不排除是想跳海自殺。

警方調查，跳海的女子約30多歲，路人發現她講完手機之後，翻過圍欄往海中跳去，但女子卻宣稱是手機不小心掉到海中，為了撿拾才會跳海。

據悉，該名女子罹有精神疾病，警方先安撫她的情緒，並通知家屬到場照顧，目前已無大礙。

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  • 消防隊員趕往現場將跳海的女子救起。（記者吳昇儒翻攝）

    消防隊員趕往現場將跳海的女子救起。（記者吳昇儒翻攝）

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