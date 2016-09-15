天外飛來樹枝破窗 小黃司機「雪特」連連

2016-09-15 21:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕王姓計程車司機，昨日晚上6時許，在台北市女和路搭許姓女乘客，行經敦化北路時，遇到強風吹落一根樹枝，不偏不倚的從計程車車窗正中央破窗插入，嚇得司機「shit~」聲連連，大呼倒霉。

許姓女乘客原本還以為是以為有人開槍，計程車是被槍擊，諚睛一看才發現是樹枝，還是嚇得直拍胸脯說好險，也連聲安慰司機大哥。

王姓司機最後還是先將許姓女乘客安全送到吉林路，才在路人協助下，將樹枝移出車外，並聯絡車隊將車開往三重修理。連玻璃隔熱紙等花了上萬元修理。

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