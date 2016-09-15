| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

天外飛來樹枝破窗 小黃司機「雪特」連連

2016-09-15  21:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕王姓計程車司機，昨日晚上6時許，在台北市女和路搭許姓女乘客，行經敦化北路時，遇到強風吹落一根樹枝，不偏不倚的從計程車車窗正中央破窗插入，嚇得司機「shit~」聲連連，大呼倒霉。

許姓女乘客原本還以為是以為有人開槍，計程車是被槍擊，諚睛一看才發現是樹枝，還是嚇得直拍胸脯說好險，也連聲安慰司機大哥。

王姓司機最後還是先將許姓女乘客安全送到吉林路，才在路人協助下，將樹枝移出車外，並聯絡車隊將車開往三重修理。連玻璃隔熱紙等花了上萬元修理。

相關影音

廣告
  • 遭強風吹落的樹枝直插入計程車車窗玻璃。（記者劉慶侯翻攝）

    遭強風吹落的樹枝直插入計程車車窗玻璃。（記者劉慶侯翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 樹枝 莫蘭蒂 莫蘭蒂颱風 車禍 風災 颱風
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：天外飛來樹枝破窗 小黃司機「雪特」連連


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.