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中秋節不平靜 台南民宅傳出火警

永康區1處住宅傳出火災、大火猛烈，消防人員全力灌救。（記者林孟婷翻攝）

2016-09-15  21:08

〔記者林孟婷／台南報導〕中秋節不平靜！台南市永康區復興路1處住宅傳出火警，一度傳出有1名老婦人受困屋中，當火勢控制後，消防人員入內搜索清查確認無人受困，起火原因還有待調查。

消防單位獲報派遣永康、大灣、復興、後甲等多個消防分隊前往灌救，抵達現場後發現2層樓建築物已經全面燃燒，消防人員全力灌救，經過半個多小時後火勢終於獲得控制。

一度傳出有1名老婦人受困其中，在火勢控制住後消防人員進入現場清查，之後確認無人受困，由於火災現場位於狹小巷弄內、加上附近無消防栓可供水，增加救援困難度，台南市消防局第五大隊緊急請求支援，由支援單位提供供水協助，終將火勢控制住。

只是該起火災意外，也讓附近正在歡度中秋佳節的住戶虛驚一場。

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  • 火勢獲得控制，消防人員進行現場清查。（記者林孟婷攝）

    火勢獲得控制，消防人員進行現場清查。（記者林孟婷攝）

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