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國3貨櫃車翻覆 南下車道回堵600公尺

今晚1輛大貨櫃車翻覆在國道3號關西服務區南側600公尺處，目前車流回堵中。（圖由讀者提供）

2016-09-15  20:49

［記者黃美珠／關西報導］國道3號南下77.5公里處今晚7點多發生貨櫃車翻覆意外，李姓司機雙手臂擦傷，雖沒生命危險，但是卻造成南下車道回堵600公尺，正由工務段清除路面油漬中。

國道警方表示，目前南下封閉外線和中線車道，回堵車流已經到76.7公里處，希望目前行經的用路人要特別留意，初步調查研判可能是操作不當所致的意外。

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  • 今晚1輛大貨櫃車翻覆在國道3號關西服務區南側600公尺處，目前車流回堵中。（圖由讀者提供）

    今晚1輛大貨櫃車翻覆在國道3號關西服務區南側600公尺處，目前車流回堵中。（圖由讀者提供）

  • 今晚1輛大貨櫃車翻覆在國道3號關西服務區南側600公尺處，目前車流回堵中。（圖由讀者提供）

    今晚1輛大貨櫃車翻覆在國道3號關西服務區南側600公尺處，目前車流回堵中。（圖由讀者提供）

  • 工務段到場清除路面油漬。（圖由讀者提供）

    工務段到場清除路面油漬。（圖由讀者提供）

  • 國道3號南下77.5公里處今天晚間發生貨櫃車翻覆意外。（圖由讀者提供）

    國道3號南下77.5公里處今天晚間發生貨櫃車翻覆意外。（圖由讀者提供）

  • 今晚1輛大貨櫃車翻覆在國道3號關西服務區南側600公尺處，目前車流回堵中。（圖由讀者提供）

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