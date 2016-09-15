疑酒駕逃離肇事現場 男子倒落水溝送命

2016-09-15 20:37

［記者黃美珠／新竹報導］酒後真的不要開車，除可能吃上官司，還真的有機會糊塗送命。

新竹縣尖石鄉35歲李姓男子昨天深夜疑似酒後開車，搭載25歲謝姓友人返家途中，失控撞上對向橋墩。2男擔心受罰，找來親友到場救援返家，但李男待救時卻人間蒸發，今天中午被發現後已氣絕，檢警傍晚現勘漏夜傳喚相關人，決定下週一解剖釐清確實死因。

檢警初步調查發現，死者身上除了右手臂後側有瘀傷，雙腳膝蓋瘀傷，並無其他可疑傷痕。但因李男座車前擋風玻璃嚴重破裂，且顯現2個「人頭」的形狀，所以初步研判駕駛和副駕駛座乘客在撞擊時頭部都有碰撞到前擋風玻璃。

檢警調查發現，李男昨晚和謝男等喝酒聚餐，深夜約11點一起駕駛李男岳母的自小客車沿著120號縣道返回部落，卻在嘉新大橋前失控，迎頭撞上對向橋墩。

林姓女目擊者說，2男受傷後向他們求助，經協助代為聯絡家屬，謝男因血流滿面，李男外觀看起來還好，所以親友們先把謝男載回部落，折返再接李男時，李男卻人間蒸發。

今天早上8點多，林女發現李男就坐在自家後方的排水溝箱涵大石頭上，她起先不以為意，但到近中午時，發現他倒在排水溝內，因此緊急通知李男朋友且隨後報案救護，但李男已氣絕多時。

新竹地檢署檢察官陳中順獲悉本案後認為人命關天，今天下午約4點率領法醫楊敏昇會同員警到場勘驗，初步排除他殺。

但因謝男指稱撞車時駕駛人是李男，檢警將安排解剖釐清李男真正死因外，也將再採證以釐清實際駕駛人身分、和李男體內有無酒精反應等。

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