| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

疑酒駕逃離肇事現場 男子倒落水溝送命

2016-09-15  20:37

［記者黃美珠／新竹報導］酒後真的不要開車，除可能吃上官司，還真的有機會糊塗送命。

新竹縣尖石鄉35歲李姓男子昨天深夜疑似酒後開車，搭載25歲謝姓友人返家途中，失控撞上對向橋墩。2男擔心受罰，找來親友到場救援返家，但李男待救時卻人間蒸發，今天中午被發現後已氣絕，檢警傍晚現勘漏夜傳喚相關人，決定下週一解剖釐清確實死因。

檢警初步調查發現，死者身上除了右手臂後側有瘀傷，雙腳膝蓋瘀傷，並無其他可疑傷痕。但因李男座車前擋風玻璃嚴重破裂，且顯現2個「人頭」的形狀，所以初步研判駕駛和副駕駛座乘客在撞擊時頭部都有碰撞到前擋風玻璃。

檢警調查發現，李男昨晚和謝男等喝酒聚餐，深夜約11點一起駕駛李男岳母的自小客車沿著120號縣道返回部落，卻在嘉新大橋前失控，迎頭撞上對向橋墩。

林姓女目擊者說，2男受傷後向他們求助，經協助代為聯絡家屬，謝男因血流滿面，李男外觀看起來還好，所以親友們先把謝男載回部落，折返再接李男時，李男卻人間蒸發。

今天早上8點多，林女發現李男就坐在自家後方的排水溝箱涵大石頭上，她起先不以為意，但到近中午時，發現他倒在排水溝內，因此緊急通知李男朋友且隨後報案救護，但李男已氣絕多時。

新竹地檢署檢察官陳中順獲悉本案後認為人命關天，今天下午約4點率領法醫楊敏昇會同員警到場勘驗，初步排除他殺。

但因謝男指稱撞車時駕駛人是李男，檢警將安排解剖釐清李男真正死因外，也將再採證以釐清實際駕駛人身分、和李男體內有無酒精反應等。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影音

廣告
  • 李男座車整個車頭全毀，前座2個車窗因沒關上，昨天深夜處理事故的員警擔心颱風雨淹事故車毀壞相關跡證，特別用膠布封住擋雨。（記者黃美珠攝）

    李男座車整個車頭全毀，前座2個車窗因沒關上，昨天深夜處理事故的員警擔心颱風雨淹事故車毀壞相關跡證，特別用膠布封住擋雨。（記者黃美珠攝）

  • 李男座車昨天深夜逆向撞上嘉新大橋橋墩，現場地面留有一片油漬。（記者黃美珠攝）

    李男座車昨天深夜逆向撞上嘉新大橋橋墩，現場地面留有一片油漬。（記者黃美珠攝）

  • 李男的座車前擋風玻璃明顯有2個「人頭」的撞痕。（記者黃美珠攝）

    李男的座車前擋風玻璃明顯有2個「人頭」的撞痕。（記者黃美珠攝）

  • 發生事故後一度找不到人的李男，今天中午被發現時已經沒有氣息，死因待解剖釐清。（記者黃美珠翻攝）（記者黃美珠攝）

    發生事故後一度找不到人的李男，今天中午被發現時已經沒有氣息，死因待解剖釐清。（記者黃美珠翻攝）（記者黃美珠攝）

  • 同車受傷的25歲綽號「大頭」的謝姓男子，指稱是李姓男子駕車。（（記者黃美珠攝）

    同車受傷的25歲綽號「大頭」的謝姓男子，指稱是李姓男子駕車。（（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 車禍 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：疑酒駕逃離肇事現場 男子倒落水溝送命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.