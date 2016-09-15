「砰！」賓士撞賓士 只因駕駛低頭撿零錢

2016-09-15 20:15

〔記者陳恩惠／台北報導〕新北市李姓男子今天上午駕著賓士轎車，返家前到北市雙全街找朋友，卻因為低頭撿副駕駛座上的零錢，失控追撞停在路邊的另一部賓士，造成雙方車尾及車頭保險桿破裂；警方據報前往，發現李姓男子的酒測值超標為0.4MG/L，讓原本只是單純的車輛毀損事故，卻因李姓男子涉嫌酒後駕車，警訊後依公共危險罪嫌送辦。

台北市警方表示，這起撿東西卻意外撞上路旁車輛的車禍事故，發生在上午7時30分許，23歲的李姓男子，駕車由北市民生東路要到雙全街找朋友一塊吃早餐，卻在行經民生西路與萬全街40巷口時，意外撞上停在路旁車輛。

「唉呀，怎麼開車的？撞到我的車了啦！」車尾保險桿被撞裂的李姓中年車主，原先在路旁的麵攤吃麵，沒想到才剛吃一半，就聽到「砰」的撞擊聲響，抬頭察看，驚見自己的愛車被撞，當場丟下筷子，跑到巷口看損壞情形。

肇事的李男連連向李姓車主道歉，警訊時供稱，昨天晚間和一票友人在北市中山區的酒店歡慶中秋，席間喝了些紅酒，直到清晨3時才散場，清晨向友人借了賓士車代步，要找另名友人吃早餐，沒想到行經該處原欲回轉，看見現金零錢灑落副駕駛座，於是低頭去撿，沒想到未與路旁車輛保持安全距離，來不及踩煞車就撞上了。

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