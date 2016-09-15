莫蘭蒂襲高雄！140校嚴重受創 損失近億元
2016-09-15 20:02
〔記者洪定宏／高雄報導〕強颱莫蘭蒂襲擊高雄，造成140所學校嚴重受創，損失超過9200萬元，教育部長潘文忠在教育局長范巽綠陪同下，前往鳳山區中正國小巡視災情後，承諾撥款1000萬元，協助高雄校園儘速復建。
以鳳山區中正國小行政大樓為例，防水防漏斜屋頂全毀，並從3樓倒下，掉至1樓草坪，校園樹木折損也非常嚴重，損失約500萬元。
另外，三民區正興國中7樓網球場鐵網圍籬及防水毯損壞，損失320萬元；梓官區蚵寮國小文軒樓與文展樓鐵架屋頂2座被強風吹壞，損失約300萬元。
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