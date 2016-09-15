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莫蘭蒂侵襲 台南清出近200噸垃圾

2016-09-15  21:11

〔即時新聞／綜合報導〕莫蘭蒂颱風過境，台南雖然並未傳出重大災情，卻有1000多棵樹木傾倒、招牌碎裂，環保局表示，已清出將近200公噸的垃圾。

根據《中央社》報導，台南市環保局表示，台南並無傳出重大災情，多是樹木傾倒，招牌碎裂，颱風來襲時就出動400名清潔員清運垃圾及環境緊急處理；颱風離去後更出動千名清潔員，以及車輛、機具投入清理，已清出將近200公噸垃圾。

文化局則表示，台南市包括古蹟及文化設施沒有傳出災情，僅有樹木傾倒，受損輕微。

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  • 莫蘭蒂颱風過境，台南許多路樹傾倒。（記者洪瑞琴攝）

    莫蘭蒂颱風過境，台南許多路樹傾倒。（記者洪瑞琴攝）

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