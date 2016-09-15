參觀桃園地景藝術節走散 員警助8旬夫婦重逢

2016-09-15 18:38

〔記者李容萍／桃園報導〕莫蘭蒂颱風已遠離台灣，桃園地景藝術節今天下午開放民眾參觀，家住新竹竹東的80歲黃姓老翁和78歲梁姓妻子，下午駕車到新屋永安漁港參觀地景藝術節，夫婦倆返回停車場途中不慎走散，因雙方手機都沒有電無法聯繫，幸好員警協助尋人，讓兩人可以趕回家吃中秋團圓飯。

梁姓婦人下午4點緊張的走向執勤員警求助，草湳派出所巡佐徐力紜、警員馬汶琪載著她沿著綠色隧道的景點協尋，找了快40分鐘，發現黃姓老翁就坐在「永生海」作品的港邊，夫婦倆短暫分離後重逢，感謝員警熱心協助，還能趕在天黑前返家吃中秋團圓飯。