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找友人開毒趴被逮 男怨警「連颱風天也來抓人」

2016-09-15  18:09

〔記者陳薏云／台北報導〕34歲詹姓毒蟲昨日因颱風天來襲，乖乖聽宣導不出門，卻找來5名友人在新店區住家開毒趴，新店分局警方持搜索票入屋查辦，果真搜到第二級毒品安非他命10餘克、吸食器數組，詹男見警方進入，直呼「連颱風天也來抓人」，警方不理抱怨，將詹男等6人全逮捕歸案。

新店分局日前接獲線報，指稱新店某公寓不時有毒蟲聚集開趴，經過多日埋伏跟監，見時機成熟，昨日趁颱風天，詹男等人鬆懈之際，持搜索票進入該公寓執行搜索，進入屋內時，現場一片狼藉，並有毒品前科詹男等6名男女聚集施用毒品；詹嫌見警方到場，驚嘆：「連颱風天中秋節都來抓人！」，全案經偵詢後依毒品罪嫌移送偵辦。

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  • 警方入屋搜索，查獲第二級毒品安非他命10餘克、吸食器數組。（記者陳薏云翻攝）

    警方入屋搜索，查獲第二級毒品安非他命10餘克、吸食器數組。（記者陳薏云翻攝）

  • 警方入屋搜索。（記者陳薏云翻攝）

    警方入屋搜索。（記者陳薏云翻攝）

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相關關鍵字： 中秋節 毒品 毒蟲 颱風
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