老公入獄缺錢 女逞兇持槍討債遭逮

2016-09-15 18:00

〔記者劉慶侯／台北報導〕38歲女子黃琪茵，因陳姓丈夫入獄，她沒錢維持生活開銷，竟拿著先生藏起的槍械，準備向人追討財物，但為台北市警萬華分局逮獲，並起出114公克安毒。

警方表示，黃女的先生因毒品案入監服刑，她在無經濟來源下，想起丈夫1部車被人開走不還，便積極想去討回及要求給付租借費用。

黃女向43歲林姓毒販求助，對方表示需要火力才能辦事順利，黃女便取出丈夫私藏的1支改造手槍，與林約在樹林火車站碰面，研究如何要車，但被萬華警方據報逮捕，當場起獲改造手槍1把和114公克安毒。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆