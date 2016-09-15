| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
土石崩落軌道受阻 台鐵南迴線再中斷
 首頁 > 社會

老公入獄缺錢 女逞兇持槍討債遭逮

2016-09-15  18:00

〔記者劉慶侯／台北報導〕38歲女子黃琪茵，因陳姓丈夫入獄，她沒錢維持生活開銷，竟拿著先生藏起的槍械，準備向人追討財物，但為台北市警萬華分局逮獲，並起出114公克安毒。

警方表示，黃女的先生因毒品案入監服刑，她在無經濟來源下，想起丈夫1部車被人開走不還，便積極想去討回及要求給付租借費用。

黃女向43歲林姓毒販求助，對方表示需要火力才能辦事順利，黃女便取出丈夫私藏的1支改造手槍，與林約在樹林火車站碰面，研究如何要車，但被萬華警方據報逮捕，當場起獲改造手槍1把和114公克安毒。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方起獲安非他命毒品。（記者劉慶侯翻攝）

    警方起獲安非他命毒品。（記者劉慶侯翻攝）

  • 警方起獲改造槍械。（記者劉慶侯翻攝）

    警方起獲改造槍械。（記者劉慶侯翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 入獄 安非他命 毒品危害防治條例
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：老公入獄缺錢 女逞兇持槍討債遭逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.