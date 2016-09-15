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女移靈友人持刀棍毆男友 警循線查緝施暴嫌

2016-09-15  17:47

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蔡姓女子上月底在樹林住處跳樓輕生，家屬始終認為吳姓男友疑為元凶，多次要求吳男道歉，今天下午當蔡女移靈時，看不下去的10多名蔡女友人持刀棍憤而毆打吳男，民眾目睹眾人施暴報案，但警方到場時，眾人一轟而散，男方友人到場助勢，倉皇逃逸時在殯儀館外翻車，車上搜出西瓜刀及2支球棒，警方正通知吳姓男子及打人嫌犯到案中。

海山警分局新海派出所今天獲報，啟動快打機制，到場時群眾一哄而散，其中吳姓友人雄姓男子駕駛自小客車，搭載李男在殯儀館側門接應，但鬥毆發生後，雄某駕車高速逃離時，因失控逆向撞上路邊轎車，再撞倒一台機車後翻車，3名傷者都沒有生命危險。

警方案發後組成專案小組，過濾週邊監視器循線外，已掌握吳男、部分施暴對象身分逐一釐清，另吳男未接聽電話，警方持續聯繫查緝中。

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  • 吳姓男子同夥逃逸時，失控撞上路邊車輛後翻車，警方在車上查扣西瓜刀與球棒。（擷取自臉書；記者吳仁捷翻攝）

    吳姓男子同夥逃逸時，失控撞上路邊車輛後翻車，警方在車上查扣西瓜刀與球棒。（擷取自臉書；記者吳仁捷翻攝）

  • 吳姓男子同夥逃逸時，失控撞上路邊車輛後翻車。（擷取自臉書；記者吳仁捷翻攝）

    吳姓男子同夥逃逸時，失控撞上路邊車輛後翻車。（擷取自臉書；記者吳仁捷翻攝）

  • 蔡姓女子因與吳姓男友爭吵後跳樓輕生不治，蔡女今天下午出殯，吳男到場上香被毆傷眼睛，吳某友人前往助陣，也在殯儀館外翻車，還搜出西瓜刀。（擷取自爆料公社，記者吳仁捷翻攝）

    蔡姓女子因與吳姓男友爭吵後跳樓輕生不治，蔡女今天下午出殯，吳男到場上香被毆傷眼睛，吳某友人前往助陣，也在殯儀館外翻車，還搜出西瓜刀。（擷取自爆料公社，記者吳仁捷翻攝）

  • 蔡姓女子因與吳姓男友爭吵後跳樓輕生不治，蔡女今天下午出殯，吳男到場上香被毆傷眼睛，吳某友人前往助陣，也在殯儀館外翻車，還搜出西瓜刀。（擷取自爆料公社，記者吳仁捷翻攝）

    蔡姓女子因與吳姓男友爭吵後跳樓輕生不治，蔡女今天下午出殯，吳男到場上香被毆傷眼睛，吳某友人前往助陣，也在殯儀館外翻車，還搜出西瓜刀。（擷取自爆料公社，記者吳仁捷翻攝）

  • 蔡姓女子因與吳姓男友爭吵後跳樓輕生不治，蔡女今天下午出殯，吳男到場上香被毆傷眼睛，吳某友人前往助陣，也在殯儀館外翻車，還搜出西瓜刀。（擷取自爆料公社，記者吳仁捷翻攝）

    蔡姓女子因與吳姓男友爭吵後跳樓輕生不治，蔡女今天下午出殯，吳男到場上香被毆傷眼睛，吳某友人前往助陣，也在殯儀館外翻車，還搜出西瓜刀。（擷取自爆料公社，記者吳仁捷翻攝）

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