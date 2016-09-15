臉書買Hebe演唱會門票 鐵粉遭詐萬元

2016-09-15 17:23

〔記者邱俊福／台北報導〕藝人Hebe田馥甄巡迴演唱會門票開賣秒殺，1名張姓女鐵粉上月透過在臉書社團和臉友談妥3張票1萬2600元，立即將票款匯給賣家，賣家傳給1組便利超商取票序號及其身分證號碼，結果號碼都是造假，無法領票，始知遭詐報警，而從門票開賣至今1個月，刑事局已接獲14件詐騙案通報，呼籲民眾小心。

警方說，從事服務業的24歲張女，是SHE的粉絲，一聽說田馥甄年底開唱，立刻和2名閨蜜相約共赴這場音樂盛宴，沒想到票才開賣就被秒殺，搶不到票下，便在臉書「演唱會讓票、換票、求票」社團貼文求票。

上月7日早上，化名「小琳」的臉友私訊表示已訂了3張票，尚未去超商取票，但臨時有事無法前往，願意以原價3張票共1萬2600元讓給張女，只要先匯款再憑序號自行去超商取票即可。

雙方用LINE談妥，張女隨即依約將票款全數匯給對方，對方也傳來取票序號和身分證號碼，張女經趕到附近的超商取票，詎料超商機台竟連連出現號碼錯誤的訊息，對方也人間蒸發，才發現受騙，報警時忍不住大呼「真不幸！」

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