女友輕生出殯 男方上香被毆 助陣同伴也翻車
〔記者吳仁捷／新北報導〕蔡姓女子上月底與吳姓男友吵架後跳樓不治，當時排除蔡女他殺，但蔡女親友對吳某仍不諒解，今天下午蔡女出殯，男友吳某到場上香，卻被女方親友追打打傷眼睛，男方友人到場助陣，離去時在殯儀館外釀成翻車意外，警方目前找尋打人的這方出面中。
28歲蔡姓女子上月30日在新北市樹林區日新街社區大樓疑與27歲吳姓男友口角，蔡女負氣從13樓跳下社區花圃，送醫急救不治，當時經鑑識人員採證，在蔡女墜樓陽台採集到不明指紋及窗台摩擦痕跡。
警方當時漏夜採證後透露，因蔡女住家外圍牆較高，若是人為因素，應會有激烈爭吵的痕跡，但吳姓男友衣著完整，警方也沒在在男友身上採集到抓傷及其他傷口，初步排除他殺的可能。
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蔡姓女子因與吳姓男友爭吵後跳樓輕生不治，蔡女今天下午出殯，吳男到場上香被毆傷眼睛，吳某友人前往助陣，也在殯儀館外翻車，還搜出西瓜刀。（擷取自爆料公社，記者吳仁捷翻攝）
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蔡姓女子因與吳姓男友爭吵後跳樓輕生不治，蔡女今天下午出殯，吳男到場上香被毆傷眼睛，吳某友人前往助陣，也在殯儀館外翻車，還搜出西瓜刀。（擷取自爆料公社，記者吳仁捷翻攝）
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蔡姓女子因與吳姓男友爭吵後跳樓輕生不治，蔡女今天下午出殯，吳男到場上香被毆傷眼睛，吳某友人前往助陣，也在殯儀館外翻車，還搜出西瓜刀。（擷取自爆料公社，記者吳仁捷翻攝）
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蔡姓女子因與吳姓男友爭吵後跳樓輕生不治，蔡女今天下午出殯，吳男到場上香被毆傷眼睛，吳某友人前往助陣，也在殯儀館外翻車，還搜出西瓜刀。（擷取自爆料公社，記者吳仁捷翻攝）
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