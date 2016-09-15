陳建宇辦攝影比賽 金牌得主也叫陳建宇

金牌獎陳建宇的「龍吟」。（永靈宮提供）

2016-09-15 16:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉永屯村永靈宮舉辦「永靈宮之美」攝影比賽，比賽今天頒獎，有趣的是主辦人為老家在永屯村的嘉義縣議員姜梅紅之子陳建宇，而金牌獎得主名字也是陳建宇，相當巧合。

永靈宮因從未辦過謝土儀式，廟方決定整修老舊的剪黏雕飾，再辦理謝土儀式；為了讓廟宇原有的宗教建築之美留下記憶，陳建宇和廟方討論時提出攝影比賽構想，舉辦高額獎金攝影比賽，吸引許多攝影好手參賽。

評選結果出爐，金牌獎得主為陳建宇，許多人看到名單都嚇一跳，主辦人怎麼也得獎？原來金牌獎得主是住在嘉義市的陳建宇，和主辦人陳建宇同名同姓，兩人並無親戚關係，可惜今天金牌獎陳建宇有事由家人代領，無法與主辦人陳建宇相見歡。

金牌獎作品「龍吟」將廟宇屋簷上的龍形剪黏，搭配上藍天白雲，呈現雙龍騰雲駕霧的景象，獲得評審青睞；陳武哲的「藍天白雲映永靈」獲得銀牌，黃有助的「門神與我」獲得銅牌。