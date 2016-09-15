陳建宇辦攝影比賽 金牌得主也叫陳建宇
2016-09-15 16:30
金牌獎陳建宇的「龍吟」。（永靈宮提供）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉永屯村永靈宮舉辦「永靈宮之美」攝影比賽，比賽今天頒獎，有趣的是主辦人為老家在永屯村的嘉義縣議員姜梅紅之子陳建宇，而金牌獎得主名字也是陳建宇，相當巧合。
永靈宮因從未辦過謝土儀式，廟方決定整修老舊的剪黏雕飾，再辦理謝土儀式；為了讓廟宇原有的宗教建築之美留下記憶，陳建宇和廟方討論時提出攝影比賽構想，舉辦高額獎金攝影比賽，吸引許多攝影好手參賽。
評選結果出爐，金牌獎得主為陳建宇，許多人看到名單都嚇一跳，主辦人怎麼也得獎？原來金牌獎得主是住在嘉義市的陳建宇，和主辦人陳建宇同名同姓，兩人並無親戚關係，可惜今天金牌獎陳建宇有事由家人代領，無法與主辦人陳建宇相見歡。
金牌獎作品「龍吟」將廟宇屋簷上的龍形剪黏，搭配上藍天白雲，呈現雙龍騰雲駕霧的景象，獲得評審青睞；陳武哲的「藍天白雲映永靈」獲得銀牌，黃有助的「門神與我」獲得銅牌。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日本警犬被表揚太緊張 緊握主人手腕像結婚典禮…
- 「洪卓戀」年底結婚？ 洪爸用2字網路用語回應...
- 郭雪芙搭檔晨翔 絕美古裝飄仙氣
- 愷樂波濤「胸」湧 桃花朵朵開
- 紐約時裝週 個性女孩重塑─Coach叛逆青春 Rag & Bone慵懶垂墜
- 天佑澎湖 強颱莫蘭蒂肆虐未傳出傷亡
- 颱風重創南台 蔡英文、林全分頭勘災
- 〈由裡到外全面精進〉Audi全新A4小型主管房車試駕
- 李艷秋：國民黨沒人才接班 2020前難再起
- 安倍寫中文字條感謝清潔阿姨 網友盛讚
- 1龜拯救全族！人瑞級性慾強 繁衍800龜孫子
- 第一女神送祝福 郭書瑤出書驚喜
- 東京電玩展今登場 宏達電近20款遊戲吸睛
- 夫任兆豐產險獨董 王儷玲未利益迴避
- 自由談》廢墟紐約．風雨台灣
- 台鐵花東線又淹了！ 估計傍晚6時搶通
- 莫蘭蒂上午將解除 馬勒卡深夜發海警
- 史上最強身高差！151防颱躲哈孝遠身後
- 棗子慘了！高樹農友損失逾6成
- 台南脫離暴風圈 風速減弱、嚴防大雨
- 豐原鐮村里真奇「廟」 土地公廟走歐日風
- 台南4萬2千戶停電 今天全部修復
- 舒米恩入圍金音獎 林生祥《圍庄》成大贏家
- 颱風攪局 鋒哥引退恐遇延賽
- 中秋連續假期 北市木柵4處河濱公園開放民眾烤肉
- 竹市》20年以上老宅翻修 最高補助55％
- 土石流快進家門 石平部落急撤離
- 本土劇女神「準備結婚」 曾莞婷透露對象是...
- 飛飛遺傳黑人「整人嘴臉」 范范崩潰ing
- 愷樂擇男友有這3條件 摸到XX就有安全感
- （影音）入選多倫多影展 台片《一路順風》預告上線
- 採訪中國暴動 香港3記者遭公安施暴
- 迷路、認不得家人 老人失智前兆
- 致信蔡英文 中央社董事長陳國祥：堅決捍衛3年任期
- 過中秋讓身體無負擔 醫師建議這樣吃月餅
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Official criticizes Taipei cat killer
- 西班牙火車司機拒絕超時工作 109名乘客被丟包
- 自由廣場》別說你懂政黨政治－看看口湖
- 司院人事同意權 朝野都說嚴審
- 洪卓戀修成正果？ 林佳龍三箴其口…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：陳建宇辦攝影比賽 金牌得主也叫陳建宇
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分