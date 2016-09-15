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粗心媽獨留男童店內嬉戲 同學媽幫忙照顧

2016-09-15  16:21

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市北大特區一名林姓男童14日晚間被粗心的媽媽報案失蹤，警方過濾監視器，發現男童疑被熟人帶走，詢問安親班後，得知獨留速食店遊戲區的男童被同學母親帶走照顧、用餐，警方半小時後帶回男童，化解這場因媽媽粗心行徑，衍生的烏龍協尋案。

新北市三峽警分局北大派出所14日颱風夜晚間獲報7歲男童走失案，焦急母親指稱，她將兒子留在麥當勞的遊戲區，自己獨自外出，未料返回後不見兒子；警方過濾監視器，發現林童跟著一名疑似認識的女子離開，警方詢問安親班，找到女子疑為王姓同學的母親，一聯絡下，果然找到代為照顧林童的王母。

北大所警員許世賢及許哲銘接觸到王童母親後，王母表示因與林童認識，發現他獨自逗留速食店，好意幫忙照顧林童還帶他去吃飯，林童面對好心阿姨要帶他去吃飯，一時興奮之下，忘了媽媽電話號碼，導致王母聯絡不上林母，因為林母的粗心，衍生出後續烏龍協尋案，警方也當面訓斥粗心媽媽，任何時刻都別再獨留孩童，以免釀成意外。

北大所警方半小時內，調閱監視器，協助迷童返家，林童母親喜極而泣，現場民眾拿起手機，拍下溫馨畫面。

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  • 林姓男童（與警談話者）被粗心母親獨留北大特區內麥當勞遊戲區，被好心的同學家長發現帶走照顧，警方獲報，迅速找回男童。（記者吳仁捷翻攝）

    林姓男童（與警談話者）被粗心母親獨留北大特區內麥當勞遊戲區，被好心的同學家長發現帶走照顧，警方獲報，迅速找回男童。（記者吳仁捷翻攝）

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