真狠心！袋裝1週大女嬰 被棄土地公廟

2016-09-15 16:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名出生約1週的女嬰，13日晚間遭丟棄在霧峰四德路土地公廟外，所幸民眾經過發現趕緊報案，經初步檢查女嬰並無傷勢，活動力也正常，警方今日表示，調閱監視器後，發現當晚一名將全身包得密不透風的民眾，騎著電動腳踏車前來，丟棄女嬰後迅速離開，不排除是女嬰生母，目前已調閱沿線監視器，追查遺棄者身分。

一位民眾前晚11點多經過台中霧峰四德路376巷福德祠時，發現1個放在土地公廟前的紙袋蠕蠕而動，於是上前好奇地打開紙袋，赫然發現裡面竟裝著剛出生不久的女嬰，趕緊打電話報案。

霧峰分局四德派出所員警獲報到場，發現紙袋印有「藍世界」字樣，女嬰身上包著粉紅色包巾，立即將女嬰送往中山醫學大學附設醫院大慶院區檢查。

經院方檢查，女嬰臍帶已經掉落，初步判定出生1週以上，目前體重2,930公克、身高48公分，外觀正常且未發現任何傷勢，活動力也正常，左肩上有1顆小痣，因擔心新生兒感染，目前先以抗生素治療中。

霧峰分局四德派出所丁銘哲所長表示，經調閱監視器，發現當晚7點52分左右，1名刻意戴著帽子、口罩，全身還穿得密不透風的民眾，騎著電動腳踏車到場，見無人空檔，立刻提著放在腳踏車前方置物籃的紙袋，放在土地公廟後迅速離開。

丁銘哲表示，這位民眾已涉及刑法第294條遺棄罪，從身型研判，遺棄者應該是年齡不大的女性，不排除是女嬰生母，因電動腳踏車並無車牌，無法據此查出車主身分，不過已擴大調閱監視器追查中，也希望民眾協助指認。

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