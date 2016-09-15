內湖運動中心昨夜火警 疑電梯機房走火
2016-09-15 15:48
內湖運動中心今天凌晨火警，消防局出動雲梯車救援，卻因「莫蘭蒂」強勁的風勢一度阻擾救災。（記者陳恩惠攝）
〔記者陳恩惠／台北報導〕北市內湖區洲子街上的內湖運動中心今天凌晨驚傳火警，有民眾目擊頂樓高處冒出濃煙、稍後有火舌竄出，消防局獲報派員前往搶救，卻因「莫蘭蒂」強大的陣風，造成消防水柱難以灌入，最後只能改由徒步進入火場，耗費近2小時才將火勢完全撲滅，消防局火調科初步鑑識，發現起火地點位於11樓電梯機房，疑似線路走火，燒毀面積大約6坪，真正起火原因仍待調查。
消防局今天凌晨2時43分接獲民眾報案，看到洲子街的運動中心起火，消防局不敢大意，立刻出動16部水箱車、2部雲梯車及3部救護車共48名救災救護人員前往馳援，所幸凌晨時分運動中心並無人員在內，緊急疏散1名管理員後，繼續搶救。
消防局表示，起火點在大樓11樓的電梯機房，火勢一度向上延燒到12樓，立刻出動雲梯車救援，由於颱風過境，帶來陣陣強風，不僅站在雲梯車上的救難人員不斷搖晃，更造成水柱難以灌入火場，最後只能徒步進到火場灌救，總計耗費1小時又45分才順利將火勢撲滅。
管理員驚嚇表示，火警發生時，大樓內的火警受報器並未響起，以致他根本不知發生何事，要不是路過民眾上前敲門，告知11樓處冒出火苗，才趕緊打119求救。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本警犬被表揚太緊張 緊握主人手腕像結婚典禮…
- 「洪卓戀」年底結婚？ 洪爸用2字網路用語回應...
- 國籍風波無影響 蓮舫今當選日本民進黨黨魁
- 做好做滿 田協理事長不辭了
- 「不老節」連辦3年 未評量效益被糾正
- 頭城老街新慶典 「福神弄龜」踩街趣
- 大聯盟4割男 已75年未見
- 莫蘭蒂強勢襲台 尚有約34萬餘戶停電
- iPhone 7明天首賣 曜石黑、玫瑰金預購佔8成
- 安倍寫中文字條感謝清潔阿姨 網友盛讚
- 1龜拯救全族！人瑞級性慾強 繁衍800龜孫子
- 採訪中國暴動 香港3記者遭公安施暴
- 機車瑕疵不改善 郵政工會拒絕驗收
- 布魯克林不敢翹課 等放假追回超殺女
- 搶修南迴線 台鐵拚下午通車
- 本土劇女神「準備結婚」 曾莞婷透露對象是...
- 台9線多段落石坍方 打亂秋節返鄉
- 自由廣場》〈北社評論〉淺談台灣防災未來展望
- 顏值超高！謝霆鋒一家4口團圓過中秋
- 隱匿加盟罰則 全家罰300萬
- 青澀金鋒 曾譜芬威情緣
- 日本人長壽 貓狗壽命也創新高
- 台北市防颱不鬆懈 大眾運輸正常運作
- 靖國神社供奉甲級戰犯 福岡遺族建議討論分祀
- 缺錢 C肝納健保恐生變
- 中秋連假遇颱 朱立倫慰問留守警消
- 原民正義委員會鄒族代表 已3人參選
- 台灣指標民調：蔡滿意度40.8％ 不滿意41.8％
- 宏碁40年 施振榮交棒陳俊聖
- 金敏喜不倫導演共度中秋
- 野溪爆、後山坍 紅葉村民急逃命
- （影音）胡瓜表態 支持小禎復合李進良
- 《一路順風》懸疑幽默 《健忘村》演進人類
- Jolin套牢錦榮 神祕刺青生日曝光
- 天心莫名翻白眼 楊謹華合照驚呆
- 愷樂波濤「胸」湧 桃花朵朵開
- 巴戈酸吳宗憲 沾光女兒才入圍
- 松山機場遷建 柯：加速作業
- 強颱逞兇 全台1死44傷 疏散撤離逾6千人
- 自由廣場》「戰略解讀」國軍個人裝備升級
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：內湖運動中心昨夜火警 疑電梯機房走火
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分