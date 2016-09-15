內湖運動中心昨夜火警 疑電梯機房走火

內湖運動中心今天凌晨火警，消防局出動雲梯車救援，卻因「莫蘭蒂」強勁的風勢一度阻擾救災。（記者陳恩惠攝）

2016-09-15 15:48

〔記者陳恩惠／台北報導〕北市內湖區洲子街上的內湖運動中心今天凌晨驚傳火警，有民眾目擊頂樓高處冒出濃煙、稍後有火舌竄出，消防局獲報派員前往搶救，卻因「莫蘭蒂」強大的陣風，造成消防水柱難以灌入，最後只能改由徒步進入火場，耗費近2小時才將火勢完全撲滅，消防局火調科初步鑑識，發現起火地點位於11樓電梯機房，疑似線路走火，燒毀面積大約6坪，真正起火原因仍待調查。

消防局今天凌晨2時43分接獲民眾報案，看到洲子街的運動中心起火，消防局不敢大意，立刻出動16部水箱車、2部雲梯車及3部救護車共48名救災救護人員前往馳援，所幸凌晨時分運動中心並無人員在內，緊急疏散1名管理員後，繼續搶救。

消防局表示，起火點在大樓11樓的電梯機房，火勢一度向上延燒到12樓，立刻出動雲梯車救援，由於颱風過境，帶來陣陣強風，不僅站在雲梯車上的救難人員不斷搖晃，更造成水柱難以灌入火場，最後只能徒步進到火場灌救，總計耗費1小時又45分才順利將火勢撲滅。

管理員驚嚇表示，火警發生時，大樓內的火警受報器並未響起，以致他根本不知發生何事，要不是路過民眾上前敲門，告知11樓處冒出火苗，才趕緊打119求救。