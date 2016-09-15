颱風夜偷萬年青盆栽 被逮竟回「忘記為何要拿」

2016-09-15 15:11

〔記者邱俊福／台北報導〕1名徐姓男子昨晚趁颱風夜，騎乘腳踏車行經台北市臥龍街一家早餐店前，見放置在店門口的一盆「萬年青」，竟涉嫌直接抱走，放在住家的樓梯間觀賞，轄區北市警大安分局臥龍街派出所據報，循線追查，今天下午逮人到案，追回失竊盆栽。

警方調查，今天上午，被害店家要開門時，發現店門口有一個盆栽失竊，經店門口調閱監視器，發現有名男子於昨晚竊走，馬上向轄區警方報案，而涉案的56歲徐嫌，有竊盜前科，到案則說「這是我拿的，但我忘記為何拿了」，訊後將依竊盜罪嫌送辦。