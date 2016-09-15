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印尼看護只是冰山一角 去年共有122位外勞被性侵

2016-09-15  15:17

〔即時新聞／綜合報導〕台中一位謝姓雇主涉嫌性侵印尼女看護，受害者自行蒐證並拍下遭到性侵的影片，使得謝男的不法行為公諸於世，也讓他難逃法網。不過這僅是國內外勞性侵案的冰山一角，因為衛生福利部統計，光是去年就有122位外勞通報遭性侵，而這還只是有通報的部份。

綜合媒體報導，在外勞遭到性侵的職業比例上，家庭看護工占了最大宗，去年便有90人慘遭狼爪。親民黨立委陳怡潔認為依照現行的《就業服務法》規定，這些色狼雇主竟然只要在短短的兩年之後，就能再度聘請外籍看護工，實在應該要更改。

陳怡潔表示，她將提案對《就業服務法》第54條進行修改，若雇主曾性侵聘用的外國人而且遭到判刑確定，那麼終其一身都不可聘請外國勞工。

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  • 謝姓雇主（中）涉嫌性侵印尼籍女看護，但這只是外勞遭性侵案的冰山一角。（資料照，記者何宗翰翻攝）

    謝姓雇主（中）涉嫌性侵印尼籍女看護，但這只是外勞遭性侵案的冰山一角。（資料照，記者何宗翰翻攝）

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