檳榔攤藏槍械 警起獲2槍33彈

2016-09-15 14:48

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府警察局蘆竹分局今天根據線報，於清晨6點展開拂曉攻擊，在蘆竹區南祥路一處鐵皮屋檳榔攤內查獲2把改造手槍、33顆子彈，並逮捕吳姓、郭姓男子到案，其中，郭姓男子因傷害罪被通緝中，雖然兩人都否認擁有槍械、彈藥，但警方於訊問後仍將兩嫌以槍砲罪嫌移送法辦。

警方接獲線報指出，吳姓男子以檳榔攤為掩護，於後院加蓋鐵皮屋藏放槍枝，經積極蒐證後，於14日報請桃園地檢署指揮偵辦，並向院方聲請搜索票獲准，今天清晨6點展開攻堅，當場逮捕兩嫌，並起出貝瑞塔及瓦瑟改造手槍各1支及33顆子彈。