同鄉聚賭被逮 反問警「怎不放颱風假？」
2016-09-15 14:45
〔記者吳仁捷／新北報導〕中國籍男子施華俤、台灣籍女子林秀鑾兩人颱風夜找來老鄉大賭鬥地主賭局，卻因太吵引起鄰居報案，警方一到場發現屋內聚集10人，兩賭桌上有人大賭麻將、21點，躲藏不及下，賭資就擺在賭桌上，警方共查扣19萬6287元賭資、抽頭金，多為越南籍的賭客不但不認錯，還質疑警察怎不放颱風假。
新北市板橋、海山警方15日凌晨2點許在新北市板橋新生街查獲這處賭場時，約20坪屋內擠入10名嫌犯、賭客，眾人正專注鬥地主賭局時，警方衝入查緝時，有賭客好不容易鬥贏地主贏了錢，高興歡呼之際，警方同一時間喝令不准動，賭客們立即由喜轉悲，直呼贏了錢也不能拿！
48歲男子施華俤、43歲女子林秀鑾與賭客被逮後，不但不承認聚賭，還說只是找同鄉一起過中秋，大家起鬨玩在中國時常玩的鬥地主賭局，沒想到被查獲，還要警方去放颱風假，別來影響民眾賭興，10人全被帶回法辦、裁罰。
海山警分局偵查隊長徐大宏說，鬥地主為盛行於中國的撲克遊戲，遊戲以一副54張牌（包括鬼牌），由3個玩家進行，一人為地主，另外兩人為佃農；雙方出牌對戰，地主先出牌，任何一方有一人出完牌時，該方獲勝，該遊戲起源於中國華中地區，現盛行於中國全境。
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