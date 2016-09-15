車禍後不見人 中午被發現猝死

2016-09-15 14:30

〔記者黃美珠／尖石報導〕新竹縣尖石鄉35歲李姓男子今天中午被人發現身體不適倒在嘉樂村某野溪中，經消防員趕到場發現早已沒有生命跡象。

消防員轉通知尖石分駐所員警接手處理時，意外發現李男今天凌晨0點多，因為跟人發生車禍，雙方很可能都有酒駕，所以在員警抵達前均已不見蹤影。

警方初步調查發現，今早8點多，報案人看到李男仍正常待在野溪中，以為可能是戲水或捕魚，後來發現他神色有異，往後倒下，所以報案救護。

警方研判，懷疑李男可能車禍受傷，沒有及時就醫所致，詳細確實原因還待釐清。