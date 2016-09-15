通緝毒犯忙抓寶違規露餡 中秋節牢裡過
2016-09-15 14:22
〔記者許國楨／台中報導〕彭姓男子因毒品案遭通緝，前天騎機車載女友到公園抓寶，忙著把玩手機遊戲「寶可夢」的彭男，因機車違停引來警方勸導，他急忙戴上安全帽要騎車離去，仍被員警攔下查出通緝身分。這下彭男不僅將被解送歸案服刑，原本打算陪女友賞月的中秋節都甭過了。
台中市第三分局健康派出所員警涂瑞麟、鍾易蓉，前天下午一點多巡經南區圖書館前，發現39歲彭男騎機車臨停於紅線上，正專心的把玩手機遊戲「寶可夢」，由於恐妨礙交通，警方見狀立即向前關心勸導。
彭男見警方靠近，急忙戴上安全帽打算騎車離去，所幸警方反應機敏，第一時間察覺有異一把攔下，只見彭男神情緊張，狂冒冷汗，經查證，果然發現彭男是桃園地檢今年8月發佈的毒品通緝犯。
彭男自知逃不掉後，懊悔的向警方表示，本身患有腎臟病，住院治療半年，最近身體狀況好轉，便陪女友一起到健康公園抓寶，沒想到甫出院，就因玩「寶可夢」違規停車遭警方逮捕，這下無法兌現陪女友中秋節賞月烤肉的承諾，警方訊後將他解送歸案。
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