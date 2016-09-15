韓正妹尋回錢包 飆淚讚「台灣人真好！」

2016-09-15 14:17

［記者黃捷／新北報導］23歲金姓韓國正妹來台旅遊，不慎將綠色小錢包遺失在淡水老街，她遍尋不找，只好到派出所求助，本想向員警借錢搭車，意外發現小綠包已被熱心民眾拾獲，就在派出所內待領，且包內一毛錢都沒短少，讓她在所內感動痛哭，直呼：「台灣人真好！」

新北市淡水警分局表示，韓妹昨晚8時許獨自走進中山路派出所，語帶羞澀表示想借50元搭車回台北，員警吳孟蒼、李育臣、蔡子函與載得安見狀上前關心，才知道她遺失錢包。

警員吳融宗此時準備出勤，行經值班台前時，得知韓妹困境，赫然想起警員許浩偉下午才收到1名婦人撿到的小綠包，裡面證件正是韓國女子，立刻拿出來給韓妹指認，韓妹一看到小綠包，激動地眼眶泛紅，邊擦眼淚邊清點財物。

韓妹表示，她獨自1人來台自由行4天3夜，15日就要搭飛機離台，卻在14號遺失小錄包，自己在淡水老街來回找了好多遍，天色已晚還未尋獲，只好到派出所求助。

她清點小綠包內5萬元韓幣、6000多元新台幣、80元美金及證件都未短少，終於破涕為笑，頻向員警道謝，直呼自己很幸運，也誇讚台灣人「拾金不昧」的精神。

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