| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

韓正妹尋回錢包 飆淚讚「台灣人真好！」

2016-09-15  14:17

［記者黃捷／新北報導］23歲金姓韓國正妹來台旅遊，不慎將綠色小錢包遺失在淡水老街，她遍尋不找，只好到派出所求助，本想向員警借錢搭車，意外發現小綠包已被熱心民眾拾獲，就在派出所內待領，且包內一毛錢都沒短少，讓她在所內感動痛哭，直呼：「台灣人真好！」

新北市淡水警分局表示，韓妹昨晚8時許獨自走進中山路派出所，語帶羞澀表示想借50元搭車回台北，員警吳孟蒼、李育臣、蔡子函與載得安見狀上前關心，才知道她遺失錢包。

警員吳融宗此時準備出勤，行經值班台前時，得知韓妹困境，赫然想起警員許浩偉下午才收到1名婦人撿到的小綠包，裡面證件正是韓國女子，立刻拿出來給韓妹指認，韓妹一看到小綠包，激動地眼眶泛紅，邊擦眼淚邊清點財物。

韓妹表示，她獨自1人來台自由行4天3夜，15日就要搭飛機離台，卻在14號遺失小錄包，自己在淡水老街來回找了好多遍，天色已晚還未尋獲，只好到派出所求助。

她清點小綠包內5萬元韓幣、6000多元新台幣、80元美金及證件都未短少，終於破涕為笑，頻向員警道謝，直呼自己很幸運，也誇讚台灣人「拾金不昧」的精神。

相關影音

廣告
  • 韓妹確認財物未短少，終於破涕為笑。（記者黃捷翻攝）

    韓妹確認財物未短少，終於破涕為笑。（記者黃捷翻攝）

  • 韓妹擦淚清點財物。（記者黃捷翻攝）

    韓妹擦淚清點財物。（記者黃捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 失物招領 拾金不昧 觀光客
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：韓正妹尋回錢包 飆淚讚「台灣人真好！」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.