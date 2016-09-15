持刀搶一手啤酒 印尼外勞判7年2月確定

2016-09-15 14:12

〔記者項程鎮／台北報導〕印尼籍逃逸外勞蘇哈弟（SUHARDI）缺錢花用，藏刀闖入新北市某超商，佯稱購買啤酒，趁李姓店員進入倉庫取貨時，揮刀強盜財物，李男胸部和左手掌被劃傷流血，蘇哈弟搶得價值210元的6罐啤酒後逃逸；最高法院維持高等法院見解，依加重強盜罪，判處蘇哈弟7年2月徒刑確定，服刑結束後再驅逐出境。

判決指出，現年22歲蘇哈弟在去年11月21日凌晨1點48分，進入新北市三重區忠孝路一間超商內，店員李男見他東張西望，好心上前幫忙，蘇哈弟假裝買啤酒，趁李男進倉庫拿酒時，突然抽出口袋中鋼刀架住李男脖子，李男呼救，蘇哈弟拿刀猛刺李男胸口，兩人拉扯後，李男左胸及右手被劃傷，鮮血直流，蘇哈弟拿了6罐台灣啤酒後逃離現場。

三重警分局調閱監視器畫面，鎖定蘇哈弟，到苗栗逮到蘇嫌；蘇哈弟辯稱李男身上刀傷因案發時抵抗所致，不是他故意砍傷；高院不採信他的辯詞，認為他持刀強盜財物，行為本身具有高度危險性，不但讓被害人身心受創，對治安也構成重大威脅，判處7年2月，上訴後被最高法院駁回。