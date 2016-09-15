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天雨路滑？23歲男子摔車身亡

2016-09-15  13:54

〔記者蔡清華／高雄報導〕今（15）日6時3分於鳳山區五甲一路730巷前一名23歲許姓機車騎士自摔，倒於路旁，臉部朝下於積水中，經送802醫院延至上午9時許不治，相關肇事原因有待進一步釐清。

警方調查，許男為高雄市旗津區人，事故現場機車道，有一棵被颱風吹倒橫躺在路中的路樹，是否因天色昏暗，撞上路樹昏迷所致，還有待進一步釐清。

鳳山警察分局在此提醒所有駕駛人，身體不適，請勿上路，行車減速慢行，注意路況，「交通安全」是所有用路人回家最近的路。

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  • 事故現場有一棵被颱風吹倒橫躺在路中的路樹。（記者蔡清華翻攝）

    事故現場有一棵被颱風吹倒橫躺在路中的路樹。（記者蔡清華翻攝）

  • 路邊路樹枝葉待清理。（記者蔡清華翻攝）

    路邊路樹枝葉待清理。（記者蔡清華翻攝）

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