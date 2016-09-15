婦騎單車遭機車撞飛 命危急救中

2016-09-15 14:14

［記者黃捷／新北報導］新北市消防局今早9時15分獲報，三重區車路頭街、自強路三段76巷口發生機車、腳踏車碰撞事故，救護人員抵達現場時，驚見騎腳踏車的陳姓婦人口鼻大量出血，沒有呼吸心跳，立刻將她送往北市馬階醫院急救，目前仍未脫險。

警方調查，李姓機車駕駛（52歲）酒測值為0，當時從力行路二段33巷往自強路三段76巷直行，陳婦（52歲）則直行車路頭街，從國道下涵洞駛出，在路口中間遭李男攔腰撞上。

警方指出，直行車路頭街的號誌雖為閃黃燈，路權較大，但兩車通過路口之前都未減速查看來車，雙方駕駛都有應注意但未注意的清況，確切肇責仍待釐清。

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