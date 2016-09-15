颱風天災情多 受傷老翁一度叫不到救護車

2016-09-15 12:52

〔記者蔡清華／高雄報導〕莫蘭蒂颱風來襲，各地風強雨大，狂風暴雨重創高市，意外事故頻傳，14日下午風雨最強時，鳳山市一名受傷老翁一度叫不到救護車，緊急由警方巡邏車送醫。

忠孝派出所巡佐許哲源及警員湯坤儒，14日下午獲報轄區內中興街39號有人受傷，兩員獲報立即前往搶救。

68歲陳姓老翁，因風勢過大，被自家的鐵捲門撞傷左後背肋骨骨折，當場疼痛難耐站不起來，其杜姓妻子多次撥打119救護車，但因颱風災情嚴重，救護案件量增多一時無法處理，無法立即派救護車前往救護。

兩員見情況危急，毫不猶豫立即開巡邏車護送陳姓老翁至國軍醫院救護，傷者陳翁及妻子對於警方冒風雨搶救、不畏風雨即刻救援之舉動深表謝意！