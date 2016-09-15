颱風天災情多 受傷老翁一度叫不到救護車
2016-09-15 12:52
〔記者蔡清華／高雄報導〕莫蘭蒂颱風來襲，各地風強雨大，狂風暴雨重創高市，意外事故頻傳，14日下午風雨最強時，鳳山市一名受傷老翁一度叫不到救護車，緊急由警方巡邏車送醫。
忠孝派出所巡佐許哲源及警員湯坤儒，14日下午獲報轄區內中興街39號有人受傷，兩員獲報立即前往搶救。
68歲陳姓老翁，因風勢過大，被自家的鐵捲門撞傷左後背肋骨骨折，當場疼痛難耐站不起來，其杜姓妻子多次撥打119救護車，但因颱風災情嚴重，救護案件量增多一時無法處理，無法立即派救護車前往救護。
兩員見情況危急，毫不猶豫立即開巡邏車護送陳姓老翁至國軍醫院救護，傷者陳翁及妻子對於警方冒風雨搶救、不畏風雨即刻救援之舉動深表謝意！
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日本警犬被表揚太緊張 緊握主人手腕像結婚典禮…
- 安倍寫中文字條感謝清潔阿姨 網友盛讚
- （影音）坤達轉發14年前Energy唱跳影片 勾起青春回憶
- 市民關切颱風假 市府官方LINE爆紅
- 野溪爆、後山坍 紅葉村民急逃命
- 微風廣場週年慶開檔 限定鞋款千元有找
- 國防部：全軍實彈射擊數增3倍、役男加練戰鬥射擊
- 高鐵今正常發車 台鐵南迴線仍停駛
- NBA》健忘？艾佛森名人堂發表感言完獎盃放旅館
- 「洪卓戀」年底結婚？ 洪爸用2字網路用語回應...
- 1龜拯救全族！人瑞級性慾強 繁衍800龜孫子
- 劉若英唱回舊地 巡演前進歐洲
- 荷蘭人死後 擬強制捐贈器官
- 澳門民間為雙胞貓熊徵名 「貪貪」、「污污」中選
- 黃曉明陪度假 疲倦Baby大衣遮肚孕味濃
- 觀月、賞樂 中秋連假場館由你玩
- 媽媽找3男性侵10歲女兒再殘殺 動機「看了爽」
- 「不老節」連辦3年 未評量效益被糾正
- 大明蝦、黃金蟹...基隆海味打進超商通路
- 大破大立 走向體力強國
- 高市獅湖國小前路樹倒塌 鼎中路交通受阻
- 美髮師有愛 響應童醫院義剪
- 媽媽別擔心 小孩磨牙不影響齒列
- 史上最強17級陣風重創金門 16人傷
- 台印聯手破詐騙案 11嫌返回
- 迷妹快看！朴寶劍的理想型是這一種...
- 寶可夢耶誕路跑 網友怨報名費太貴
- 「愛不變 家永遠」 中秋節國軍各地救災
- 松山機場遷建 柯：加速作業
- 滅火器新單曲 向鋒哥致敬
- 缺錢 C肝納健保恐生變
- B咖星二代 性騷同劇女星
- 藍擬「預選制」戰2018 預選人選推薦產生
- 蛇精男心繫莫蘭蒂襲台 「姐心疼你們」
- 含糖冰飲料 加速老化傷心肝
- 《麻辣鮮師》杜詩梅 再演校園劇已變媽
- 新一代Apple Watch 可自動偵測是自由式還是蛙式
- （贈票）《非普通型男》比老二大小 電影節奪最佳影片
- 參加ＩＣＡＯ 李大維促中國勿有負面行動
- 秦昊太短遭人嫌！伊能靜婚姻被說出問題
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：颱風天災情多 受傷老翁一度叫不到救護車
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分