酒後叫囂大亂鬥 男騎車撞人自己卻骨折

2016-09-15 13:01

〔記者陳薏云／新北報導〕今天凌晨0時許，新北市中和區驚傳群體鬥毆，位於興南路二段某麻辣鍋店老闆吳姓兄弟，邀請家人晚間共度中秋，因酒後聲響過大，與鄰店的郭姓、游姓男子起口角，游男一怒之下騎車衝撞吳弟，造成其頭部受傷，游男則左肩、左膝蓋骨折，吳姓老闆兄弟與游男、郭男雙方互相控傷害，游男經酒測後數值超標，依傷害、公共危險移送法辦。

中和一分局警方獲報後，立即啟動快打部隊前往處理，警方調查，47歲、42歲吳姓兄弟晚間邀請多名親友，在店門口烤肉喝酒度中秋，因酒後講話越來越大聲，隔壁熱炒店吃飯的31歲郭男誤以為吳兄在對他嗆聲，上前理論後發生拉扯。

郭男的31歲游姓友人看朋友被嗆，發動機車將吳弟直接撞倒，但自己也失控自撞牆壁，巨大聲響讓吳男一方不再沉默，10幾個人開始互毆大亂鬥，警方到場後，發現游男傷勢嚴重，經酒測後數值達0.39，已達酒駕標準，警方將其戒護送醫後，依傷害、公共危險移送法辦。

吳姓兄弟質疑警方到場後，為何只抄錄游男資料就讓其離開就醫，中和一分局表示，當下為避免衝突擴大，因此先陪同游男就醫，後吳姓兄弟確定對其提出傷害告訴後，立即從醫院將游男帶回製作筆錄，並依傷害、公共危險將他移送法辦。

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